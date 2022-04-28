Увеличено финансирование ремонта «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на реконструкцию культурного центра «Дом Окуджавы» выделили дополнительные средства. Его готовят к сдаче в эксплуатацию к юбилею города. В июле этого года «Дом Окуджавы» должен принять первых гостей.

Работы идут в соответствии с графиком. Во время демонтажа помещений рабочие выяснили, что опоры строительной системы почти сгнили. Поэтому специалисты поменяют обрешетку, балки, перекрытия первого этажа и кровлю.

Сейчас идет реставрация фасада, наружной гидроизоляции и восстановление крылечек. Строители приступили к ремонту крыши.

ТагилСити.Ру пишет, что сохранившийся в городе дом, где в 1930-е годы жил юный Булат Окуджава, должен стать уникальным культурным центром. Цель проекта — оживить память о знаменитом поэте и барде.

Ранее сообщалось о начале реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Проект оценивается в 267,7 млн рублей. Средства выделены в рамках реализации программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». На площади установят стелу «Город трудовой доблести».