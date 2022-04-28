Президент Татарстана рассказал о цели рабочей поездки в Мьянму

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг, 28 апреля, в рамках своего рабочего визита в Мьянму принял участие в заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских экономических кругов. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24»

«Цель нашего визита — расширение экономического сотрудничества. Мы хотим наладить новые контакты. В составе нашей делегации — представители бизнеса Татарстана, заинтересованные в работе с Вашей страной. Надеемся, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах», — сказал Минниханов.

По его словам, товарооборот между Мьянмой и Татарстаном, динамично растет. Уже в 2021 году объем взаимной торговли в пересчете на доллары достиг $379 тыс. В ходе круглого стола также обсуждалось расширение сотрудничества в гражданском секторе.

«На рынках региона Южной и Юго-Восточной Азии хорошо известна наша высокотехнологичная продукция», — добавил глава Татарстана.