Прошло уже больше двух месяцев с момента введения жестких внешних ограничений, в том числе в отношении российских золотовалютных резервов и экспорта. Непосредственно перед заседанием Банка России 29 апреля российский рубль показал рекордное укрепление. 28 апреля доллар стоил ниже 72 рублей. Это даже ниже сильных уровней сопротивления 2016, 2020 и 2021 годов — в районе 72–73 руб./$.Такая динамика могла бы показаться парадоксальной, но усилия российских властей для стабилизации индикаторов здоровья экономики приносят результат. Является ли запас прочности экономики достаточным, и каковы ориентиры для российской валюты после заседания Центрального банка?

Рубль поступательно укрепляется с 7 марта. Тенденция, очевидно, не завершена, но насколько российская экономика заинтересована в столь бурном укреплении, остается вопросом. Учитывая гораздо меньшую, чем до новых санкций, открытость экономики, возможности влиять на курс значительно возросли. При дальнейшем укреплении монетарные власти вынуждены будут вмешаться, чтобы не пострадала доходная часть бюджета, не снизилась прибыль экспортеров, которые имеют собственные инвестиционные программы и планы по поддержанию производства и добычи.

Впрочем, мы становимся свидетелями определенного исчерпания возможностей наращивания санкционного давления. Оно остается долгосрочным фактором влияния на курс рубля. Хотя постоянно слышны заявления о новых санкциях, основные рычаги уже задействованы, а дальнейшее расширение в наименьшей степени связано с влиянием на государство, оно может лишь ограничить возможности рядовых россиян.

Нынешний курс евро и доллара к рублю, вероятно, будет достаточно стабильным. Но это касается краткосрочной перспективы ближайших месяцев. Противовесом укреплению рубля в дальнейшем будет снижение торговых потоков. Экспорт нефти, в частности, сократится в этом году до 213,3–228,3 млн тонн (до 4,27–4,57 млн баррелей в сутки) с 231 млн тонн, которые Россия продала за границу в прошлом году. При этом импорт не сможет восстановиться полностью из-за снижения производственной активности. Спрос на валюту со стороны импортеров и предложение со стороны экспортеров станет на горизонте до конца года более сбалансированным при прочих равных.

В среднесрочной перспективе возможно проявление нескольких факторов. В одном из сценариев регулятор продолжит ослаблять валютные ограничения, примет решение о порядке, в котором будет предоставлена возможность нерезидентам продавать российские активы. Соответственно, отток капитала неизбежно усилится.

Но наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение ограничений с выработкой определенного негласного коридора курса, который позволит сохранить доходы бюджета и при этом не снизить покупательную способность рубля. При падении экспортных доходов в среднесрочной перспективе вероятно влияние монетарных властей на курс с целью его ослабления (он преодолеет 75 руб./$.) Основными рычагами регулятора останутся возможность варьировать требования к продаже экспортной выручки, значение ключевой ставки, уровня банковских резервов.

Запас прочности экономики сохраняется. Предпосылок существенного снижения цен на экспортируемые товары в среднесрочной перспективе нет. Мировая экономика в значительной степени оправилась после пандемии. Нахождение новых рынков сбыта для российских экспортеров — вопрос времени, хотя это может и занять время.

Потребительские цены при нынешнем курсе рубля к доллару будут стремиться к замедлению роста. Конечно же, речь не идет о дефляции, но себестоимость множества товаров с существенной импортной составляющей снизилась начала года. Если ритейлеры убедятся, что курс стабилен в среднесрочной перспективе, коррекция цен вниз на существенную часть товаров народного потребления неизбежна. Это касается прежде всего продукции, импортируемой из стран, логистика с которыми осталась прежней.

Локально пара доллар–рубль вошла в «вязкую» зону 70–73 руб./$. Котировки доллар–рубль и евро–рубль может ожидать консолидация. После уплаты 28 апреля налога на прибыль предложение валюты на бирже уменьшится. При приближении к минимумам диапазона или даже прорыве к минимумам 2021 года возрастет активность покупателей валюты, в том числе потому, что приобретение иностранной валюты остается одним из способов диверсификации сбережений. И напротив, пересечение границы 80 руб./$ приведет к активизации продавцов валюты. Но рыночные факторы отходят на второй план. В руках монетарных властей остаются мощные рычаги влияния на курс, что в нынешней ситуации необходимо для сохранения стабильности в экономике.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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