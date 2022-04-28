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Зимний павильон орнитологии отремонтируют в зоопарке Липецка

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В зоопарке Липецка планируют капитально отремонтировать зимний павильон для птиц. Аукцион по поиску подрядчика объявила администрация зоопарка.

Подрядчик должен выполнить комплекс общестроительных работ в период с 1 июня по 31 августа. Максимальная стоимость контракта с ним составит 8,8 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, ремонт птичника не проводился с конца прошлого века. В некоторых местах уже сгнили доски и протекает крыша, что угрожает безопасности пернатых.

Согласно проекту, вольеры обновят как внутри, так и снаружи. Теперь обзору не будет мешать металлическая сетка, также улучшатся условия содержания птиц. После ремонта птичник будет рассчитан на содержание от 10 до 20 видов животных, или более 150 особей.

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