Чистая прибыль «Газпрома» выросла в 13 раз за 2021 год

Чистая прибыль «Газпрома» за 2021 год выросла в 13 раз по сравнению с предыдущим годом и составила 2,093 трлн рублей. Данные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) компания опубликовала на своем сайте.

«Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 2 606 694 млн рублей, или на 85%, с 3 049 339 млн рублей за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, до 5 656 033 млн рублей за год, закончившийся 31 декабря 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата по сравнению с 2020 годом выросла на 394 799 млн рублей, или на 81%, и составила 882 148 млн рублей.

Чистая сумма долга сократилась на 26% — 1 002 916 млн рублей. То есть с 3 872 695 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года до 2 869 779 млн рублей на 31 декабря 2021 года.