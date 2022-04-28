Грузовой автомобиль сгорел на трассе под Липецком

На трассе под Липецком сгорел грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego. Водитель госпитализирован, сообщает LipetskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Инцидент произошел 27 апреля на автодороге Липецк–Хлевное. В результате пожара грузовик выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Водитель машины получил ожоги различных частей тела и был госпитализирован.

В тушении были задействованы два пожарных расчета. Причины возгорания устанавливается.

18 апреля сообщалось, что в селе Хлевное Липецкой области в результате ДТП погиб пожилой автомобилист. По предварительным данным, «Лада Гранта» врезалась в дорожный отбойник и перевернулась.