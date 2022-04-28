Еще 60 незаконно установленных объектов демонтируют в Казани

На территории Казани снесут еще 60 объектов, установленных незаконно. Соответствующая информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

В перечень попали торговые точки, гаражи, бытовки, шлагбаумы и заборы. Только в Ново-Савинском и Авиастроительном районах демонтажу подлежит 31 объект. Контейнеры, будки, шлагбаумы и заборы уберут на проспекте Ямашева, улицах Академика Лаврентьева, Беломорской, Тэцевской, Чапаева и др.

В Советском районе снесут металлические гаражи по улицам Латышских Стрелков и Ново-Азинская, уточняет ИА «Татар-информ».

В третьем распоряжении указаны 27 торговых павильонов и автофургонов, расположенных около жилых домов. Владельцы должны убрать их самостоятельно до 2 мая, в противном случае власти организуют принудительный демонтаж.