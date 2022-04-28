VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

VK подписала соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе VK.

В сообщении компании говорится о том, что основные условия сделки по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен» стороны уже согласовали и подписали.

Кроме того, компания уточнила, что для завершения сделки обеим сторонам необходимо получить согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что условия сделки будут раскрыты позже.

15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» намерен продать два своих сервиса — «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По словам одного из источников, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей».