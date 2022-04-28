Стала известна цена билета на судно «Валдай» в Нижегородской области

С 1 мая в Нижегородской области начнут курсировать суда на подводных крыльях «Валдай-45Р». ИА «НьюсНН» удалось узнать, сколько будет стоить поездка. Как сообщили агентству в компании по развитию скоростного судоходства «Водолет», стоимость поездки составит от 100 до 1,5 тыс. рублей в одну сторону, в зависимости от пункта назначения.

При этом предусмотрены льготы для пенсионеров, детей от 5 до 10 лет, студентов, многодетных семей и инвалидов. Этим категориям предоставляется скидка в размере 20% от цены билета. Дети до 4 лет могут ехать бесплатно.

Также на «Валдаях» будут совершаться экскурсионно-прогулочные рейсы в Городец, Чкаловск, Павлово, Макарьево, Чебоксары, Юрино и до Шуховской башни. Те, кто относится к льготной категории, могут рассчитывать на скидку в 10% от стоимости билета.

На часть экскурсионных рейсов можно купить билет в одну сторону при наличии свободных мест за 4 часа до отправления. Однако продажа возможна только на причале или в офисе компании «Водолет». Речь идет о поездках в Павлово, Чкаловск и Юрино.

Ранее сообщалось, что первыми в этом сезоне запустят экскурсионно-прогулочные маршруты из Нижнего Новгорода до Шуховской башни. Дату могут изменить в зависимости от паводковой обстановки.

В середине марта сообщалось, что уже в этом году «Валдаи» начнут ходить из Нижнего Новгорода до поселка Сокольское Нижегородской области, до города Юрьевец в Ивановской области и до поселка Юрино в Марий-Эл. После ввода новых направлений пассажиропоток может превысить 100 тыс. человек.