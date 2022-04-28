Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком на Урале

В поселке Двуреченске (Свердловская область) при столкновении легковушки и грузовика пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 27 апреля на пересечении улиц Исетская и Димитрова. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21114, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил грузовик Volvo.

В результате столкновения различные травмы получил водитель легковушки и три его пассажира, в том числе семилетний мальчик. Ребенка доставили в лечебное учреждение города Сысерть, уточняет ТагилСити.ру.

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

27 апреля в Нижнеилимском районе Иркутской области произошло ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. Один человек погиб, еще 10, включая семерых детей, получили различные травмы и были госпитализированы.