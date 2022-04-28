Скорый поезд Томск — Новосибирск в майские праздники будет ходить чаще в связи с повышенным спросом. Об этом сообщило 28 апреля РИА «Томск».

«Поезд № 869/870 сообщением Томск-II — Новосибирск временно изменит периодичность движения в начале мая из-за повышения спроса на поездки в праздничные дни. Для удобства пассажиров в направлении Томск-II — Новосибирск поезд будет курсировать ежедневно в период с 28 апреля по 11 мая, кроме 3 и 9 мая», — говорится в публикации.

Уточняется, что из Новосибирска в Томск поезд будет следовать ежедневно с 28 апреля по 10 мая, кроме 2 и 8 мая.

Пассажирам напомнили, что планировать поездки необходимо заранее с учетом изменений в расписании поездов. Ознакомиться с ним и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД».

Днем ранее компания сообщила, что для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период майских праздников назначает дополнительные поезда, которые свяжут Орел с Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в период с 28 апреля по 12 мая через Орел будут курсировать шесть дополнительных пассажирских поездов: четыре сообщением Москва — Белгород и два из Санкт-Петербурга.