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Запрет на посещение лесов ввели в Приморском крае

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В Приморском крае действует особый противопожарный режим. Неделю назад его ввели в 21 муниципалитете, а теперь распространили на всю территорию региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Режим подразумевает запрет на пребывание граждан в лесах, на сжигание мусора, разведение открытого огня, проведение в лесах огнеопасных работ.

Также предусмотрены очистка населенных пунктов от мусора и горючих материалов, создание запасов воды для тушения пожаров у жилых строений рядом с лесными массивами, восстановление противопожарных минерализованных полос.

В случае нарушения запретов приморцев ждет штраф: для граждан он составит 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей, в отдельных случаях — до 1 млн рублей. За умышленный поджог нарушитель возместит ущерб.

Vostokmedia со ссылкой на региональное правительство сообщает, что с начала 2022 года на территории Приморья уже зарегистрировано 610 лесных и природных пожаров общей площадью около 63,5 тыс. га. Почти все пожары удалось потушить в первые сутки после обнаружения.

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