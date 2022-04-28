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Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе с 1 по 3 мая

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Московском регионе с 1 по 3 мая
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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в четверг, 28 апреля, о том, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье на майских праздниках.

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«1 мая будет достаточно прохладно, слабые заморозки утром на Первомай. Это совершенно определенно, а днем это около +10 градусов. 2-го числа в Подмосковье заморозков уже не ожидается, дневная температура по-прежнему не слишком высокая», — сообщил Шувалов в беседе с RT.

По его словам, 3 мая ожидаются повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь.

«Это будет сигналом к возвращению весны и возвращению тепла», — заключил метеоролог.

Ранее, 27 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве и области до +8…+12 градусов.

По его словам, с 28 апреля столица окажется в зоне влияния циклона, ожидаются повышение давления, переменная облачность и много солнца. Он уточнил, что температура будет ниже нормы на четыре градуса, сообщает телеканал «360».

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