В Мытищах к концу года появится два значимых спортивных объекта

Футбольное поле с легкоатлетическим комплексом и спортивный комплекс с универсальным залом построят к концу этого года в Мытищах. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» 28 апреля со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Мытищи — активно развивающийся городской округ, и запрос на строительство новых социально значимых объектов, в том числе и спортивных, конечно, высок. Строительные работы идут в графике. Рассчитываем, что основные работы на первом объекте будут завершены к 1 сентября, а откроем его для посетителей до конца текущего года. ФОК должен быть сдан в ноябре, его открытие планируем на первый квартал 2023 года», — отметил глава министерства Дмитрий Абаренов.

Стало известно, что на территории 25-го микрорайона идет строительство нового спортивного комплекса. В состав объекта входят футбольное поле с искусственным покрытием, а также универсальное легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками.

Помимо этого продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марфино. Здесь разместятся универсальный спортивный зал, зал для единоборств, тренажерный зал. Кроме того, на объекте предусмотрены и стационарные трибуны для зрителей на 100 мест.

14 апреля и. о. главы региональной дирекции спортивных сооружений Евгений Лугин сообщил, что на набережной Хабаровска в этом году планируют установить крупнейшую в Дальневосточном федеральном округе площадку для воркаута. По его словам, она станет частью большого спортивного сквера, в него также войдут комплекс под шатровым навесом, детская площадка, комплекс для маломобильных граждан, детский комплекс «Сенсорный купол», фотозона и места для отдыха.