В МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2022 году. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Как будет проходить приемная кампания в 2022 году? Какие направления и специальности наиболее востребованы?
Участники:
- Геннадий Толстопятенко, первый проректор МГИМО (онлайн);
- Борис Падалкин, первый проректор — проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (онлайн);
- Юлия Эбзеева, первый проректор РУДН;
- Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Василий Страхов, проректор по развитию МПГУ.