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В МИЦ «Известия» рассказывают о приемной кампании в вузы в 2022 году. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как будет проходить приемная кампания в 2022 году? Какие направления и специальности наиболее востребованы?

Участники:

- Геннадий Толстопятенко, первый проректор МГИМО (онлайн);

- Борис Падалкин, первый проректор — проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (онлайн);

- Юлия Эбзеева, первый проректор РУДН;

- Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;

- Василий Страхов, проректор по развитию МПГУ.

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