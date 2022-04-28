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На 78% заводов РФ доступ к важным системам защитили одинаковыми паролями

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Большинство российских промышленных предприятий (78%) используют одинаковые пароли для доступа к различным компьютерным системам, в том числе к своим автоматизированным производственным линиям. Об этом «Известиям» сообщили в компании Positive Technologies по итогам мониторинга систем компьютерной безопасности на ведущих промпредприятиях страны.

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Подобная практика грозит серьезными последствиями — если для множества систем используется одинаковый пароль, то перехват или разглашение пароля от какой-то одной системы «открывает ворота» во все остальные, прокомментировал эти данные менеджер продукта компании R-Vision Даниил Бородавкин.

«Несанкционированный доступ к системе управления производством может вызвать сбои в работе оборудования. Например, вывести из строя станок или остановить производственную линию, если она управляется компьютером», — отметил эксперт.

Использование одинаковых или установленных по умолчанию паролей — распространенная проблема промышленных компаний вне зависимости от индустрии, добавил эксперт по исследованиям угроз информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

«Например, распространено заблуждение, что злоумышленники не могут добраться до промышленного сегмента, потому что цеха завода, его производственные линии якобы изолированы от интернета и компьютерных систем в администрации предприятия. В итоге промышленный сегмент сети имеет низкую степень защиты», — подчеркнул специалист.

При этом последствия хакерских атак на предприятия могут быть самыми разными: от кражи конфиденциальных данных до физического разрушения промышленных объектов, уверен эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код в доступе: на российских заводах массово игнорируют кибербезопасность

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