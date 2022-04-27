Из музеев Мариуполя эвакуировали в Донецк более 2 тысяч экспонатов

Из музеев Мариуполя эвакуировали в Донецк более 2 тысяч экспонатов

2022-04-27 20:34:16

2022-04-27 20:34:16

2022-04-27 20:34:16

2022-04-27 20:34:16

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