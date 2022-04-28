«Газпром» приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Причина в их отказе платить по рублевой схеме, как того требует указ президента РФ от 31 марта этого года. Начался переломный момент в газовом противостоянии Брюсселя и Москвы.

С начала апреля 2022 года компании из недружественных стран обязаны покупать российский газ по новой схеме. Так, от них требуется открыть два счета в Газпромбанке: валютный и рублевый. Предусмотренные контрактами суммы в евро и долларах перечисляются на валютный счет, оттуда они направляются на Московскую биржу, где происходит конвертация, получившиеся в результате рубли направляются на рублевый счет, откуда их перечисляют продавцу газа.

Эта схема устраняет риск ареста счетов со стороны Евросоюза, поддерживает курс национальной валюты и, пожалуй, укрепляет ликвидность Газпромбанка. При этом она не вносит фундаментальных изменений в действующие контракты, что достаточно выгодно контрагентам «Газпрома». То есть соблюдены интересы и Российской Федерации, и западных партнеров.

Здесь стоит сделать фундаментально важную оговорку. Есть «партнеры», то есть европейские политики и чиновники, и партнеры — компании, которые всеми силами стараются сохранить деловые отношения с Россией. Иными словами, в предложенной схеме оплаты за газ были учтены интересы именно компаний-покупателей. Да, мы с ними оказались в сложной ситуации, и нам необходимо из этой сложной ситуации выйти с минимальными потерями.

В то же время было очевидно, что некоторые покупатели от рублевой схемы откажутся. Первой на очереди была польская PGNiG. Это государственная компания, и на ее деятельности напрямую сказываются специфические политические вкусы Варшавы. Кроме того, в декабре 2022 года у PGNiG завершается срок действия долгосрочного контракта с «Газпромом». Еще в 2016 году польские власти заявили, что продлевать договор они не будут, а российский газ станут покупать только через биржу. На этом фоне отказаться от яркого политического жеста Варшава не могла. Тем более что у нее есть возможность получать голубое топливо из Германии. Правда, это тот же самый российский газ. И в полной мере делать это можно только в том случае, если «Газпром» не бронирует транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал–Европа».

Если смотреть в целом, то потребности Польши в газе составляют 20–22 млрд куб. м в год. Из этого объема около 10 млрд куб. м поступали из России (по 9,7 млрд куб. м в 2019 и 2020 годах). Также в этой стране есть собственная добыча (до 5 млрд куб. м) и терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), через который можно получать 5 млрд куб. м в год.

Сейчас Польша заявляет об осеннем запуске газопровода Baltic Pipe. Это труба заявленной мощностью 10 млрд куб. м, которая соединит местную газотранспортную систему (ГТС) Польши с ГТС Норвегии через территорию Дании. Норвегия уперлась в потолок добычи (около 125 млрд куб. м). Таким образом, новая труба, скорее всего, не приведет к росту поставок норвежского голубого топлива на европейский рынок, а лишь к перераспределению существующих потоков. Если прибудет в Польше, убудет в какой-то другой стране ЕС.

Также Варшава намеревается в течение нескольких лет увеличить мощности для приема СПГ. Но эти планы существовали и ранее.

Главное — новые газотранспортные мощности позволят покрыть лишь потенциальный рост спроса на голубое топливо в Польше. От этой страны Брюссель требует закрыть угольные электростанции, что, по всей видимости, приведет к увеличению потребления газа на 50%.

В ближайшее время полякам придется пользоваться российским газом, перепродаваемым немецкими компаниями.

А вот положение Болгарии более неоднозначное. Этой стране необходимо около 3 млрд куб. м газа в год. Поставки из России последние годы составляли около 2,5 млрд куб. м. Теоретически 1 млрд куб. м можно получить из Азербайджана по системе газопроводов «Южный газовый коридор». Но в целом София должна готовиться к дефициту.

Значимых оснований отказываться от рублевой схемы оплаты у госкомпании «Булгаргаз» не было. Возможностей купировать риски — тоже. Но в нынешней ситуации Болгария поступила как обычно, то есть как повелели из Брюсселя. Даже несколько странно, что в этой стране до сих пор есть собственная столица. Зачем этот посредник между Еврокомиссией и болгарской экономикой?

Есть еще одна страна, которая вряд ли воспользуется рублевой схемой оплаты за газ. Это Литва, у которой есть избыточные мощности для приема сжиженного природного газа (4 млрд куб. м в год) и много оптимизма. Местные власти давно лелеяли мечту пересадить всех потребителей на СПГ и отказаться от трубопроводных поставок из России. Мечта сбылась.

Но всех этих смелых «отказников» объединяет одно: они являются относительно небольшими потребителями. Отказываться от рублевой схемы (а значит, и от российского газа) они более или менее безболезненно могут до тех пор, пока крупные покупатели продолжают закупки у «Газпрома». Российский поставщик занимает около трети европейского рынка, экспортируя в ЕС до 160 млрд куб. м в год. И он с апреля не имеет права поставлять газ не за рубли.

Если частные компании из недружественных России стран рискнут последовать примеру польских и болгарских коллег, то Европа в одночасье лишится примерно 35% всего газа. О последствиях этого шага для европейской экономики красноречиво рассказывали в течение последнего месяца представители немецкой промышленности и профсоюзов. Катастрофа — это самая мягкая характеристика этих последствий.

На данный момент крупные энергетические компании, покупающие российский газ, не говорят ни однозначного «нет», ни однозначного «да». Но винить их не в чем. Публичное выражение своей позиции по использованию рублевой схемы сопряжено сегодня в Европе с репутационными рисками. Компании могут сохранять молчание и при этом к настоящему моменту уже иметь открытые счета в Газпромбанке. По непроверенной информации, которую публикует Bloomberg, не менее 10 европейских покупателей сделали выбор между наличием и отсутствием газа в пользу первого.

Пожалуй, главный в этой ситуации вопрос, без ответа на который мы не можем однозначно сказать о позитивных перспективах рублевой схемы, это как далеко готов зайти Брюссель в желании наказать Россию и насколько велика готовность европейских стран Брюссель игнорировать. Пока мы слышим невнятные угрозы со стороны главы Еврокомиссии. По всей видимости, наказание несогласным ЕК пока не придумала. А идея установить потолок цен на российский газ на данный момент не нашла поддержки.

Но что мы можем сейчас сказать со всей уверенностью: если от рублевой схемы под давлением Брюсселя откажутся крупные игроки энергетического рынка Евросоюза, то Польша, Болгария и Литва окажутся в самом конце очереди из желающих купить голубое топливо. А если поставки из России удастся сохранить, то Болгария, скорее всего, посмотрит на немецких и австрийских товарищей и тоже начнет платить рублями. А Польша сможет, как обычно в новейшей истории, проскочить за счет соседей.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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