ПСБ и бизнес обсудили меры поддержки предпринимателей

ПСБ провел круглый стол на тему «Меры господдержки для малого и среднего бизнеса», где представил все действующие субсидируемые программы поддержки МСБ.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни» на площадке национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

«Для бизнеса доступность финансирования и возможность привлекать заемные средства по выгодным ставкам особенно актуальна в текущих условиях», — отметил Алексей Анаисов, вице-президент — директор департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ .

По его словам, согласно индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое ежемесячно проводит ПСБ, «в марте кредитная составляющая находилась в зоне роста». Анаисов объяснил это главным образом наличием достаточного количества программ поддержки, в рамках которых предприниматели могут получить финансирование по сниженным ставкам. ПСБ, добавил он, является «одним из банков-лидеров по масштабам льготного финансирования предпринимательской деятельности и всегда в числе первых подключается к таким мерам господдержки, так как считает их важным инструментом для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в России».

На круглом столе обсуждались федеральные и региональные меры содействия бизнесу, а также сроки действия программ, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам. Кроме того, участники мероприятия затронули тему кредитных каникул, отметив своевременность и востребованность мер содействия бизнесу со стороны государства.

ПСБ также представил собственные кредитные решения для бизнеса, в том числе онлайн-продукты, которые позволяют за несколько часов с минимальным количеством документов получить финансирование на любые цели.