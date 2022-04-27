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Начало мотосезона в Петербурге 30 апреля ознаменуется мотопарадом

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Начало нового мотосезона в Петербурге 30 апреля ознаменуется мотопарадом. Об этом сообщило 27 апреля ИА FlashNord.

Пробег начнется 30 апреля на Дворцовой площади в 15 часов, в 11 часов утра планируется формировать колонну, финиширует мотопробег на площади Морской славы.

Помимо этого на Дворцовой площади пройдет концерт, на котором выступит народный артист России Александр Розенбаум, который традиционно будет ехать в колонне на мотопараде.

20 апреля в Самаре мотоциклистам напомнили об основных правилах безопасного вождения. Перед началом сезона мотоциклистам порекомендовали проверить техническое состояние мотоцикла или мопеда, чтобы своевременно устранить все неисправности. Мотоциклистов призвали не превышать скорость и не устраивать гонки при движении в потоке, соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, а также не забывать включать сигналы указателями поворота при разворотах и перестроениях. При этом управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и средствах специальной защиты.

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