Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке трех дипломатов Норвегии
Мир
Президент Болгарии отказался предоставлять военную помощь Украине
Мир
Осужденного в РФ американца Рида обменяли на российского летчика Ярошенко
Экономика
Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок
Происшествия
В Кургане из-за природных пожаров начали эвакуацию жильцов СНТ
Мир
МИД Приднестровья обвинил Украину во взрывах в селе Колбасна
Мир
Украина признала организацию свыше 660 кибератак против РФ и Белоруссии
Мир
Промышленный союз ФРГ заявил о двойном кризисе немецкой экономики
Мир
Илон Маск лишился $29 млрд после заявления о покупке Twitter
Политика
Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин Британии
Общество
В московских школах появятся службы примирения

Саратовские власти опровергли рубку деревьев на Кумысной поляне

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области прокомментировали информацию зампредседателя общественного совета при облдуме, эколога Андрея Варламова о массовой вырубке деревьев на Кумысной поляне в Саратове. В ведомстве назвали эти данные не соответствующими действительности.

В минприроды ИА «Взгляд-инфо» рассказали, что специалисты ГУСО «Парк Кумысная поляна» выехали к предполагаемому месту инцидента для проверки сведений активиста. Они установили, что экологи наблюдали результаты осенних работ лесничих.

Осенью администрация парка проводила работы по очистке территории леса в 16-м квартале от захламленности. Специалисты спиливали упавшие осины вблизи просеки площадью 0,5 га. По словам директора ГУСО Виктора Буханова, остатки хвороста должны вывезти в течение месяца. Никакой самовольной вырубки деревьев в парке не было, заявил Буханов.

В июле 2021 года сообщалось, что на проспекте Кирова, в центральной части Саратова, погибли почти все деревья. Большинство деревьев либо засохли, либо стояли со скрученными листьями, что было нехарактерно для середины лета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022