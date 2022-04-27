Саратовские власти опровергли рубку деревьев на Кумысной поляне

В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области прокомментировали информацию зампредседателя общественного совета при облдуме, эколога Андрея Варламова о массовой вырубке деревьев на Кумысной поляне в Саратове. В ведомстве назвали эти данные не соответствующими действительности.

В минприроды ИА «Взгляд-инфо» рассказали, что специалисты ГУСО «Парк Кумысная поляна» выехали к предполагаемому месту инцидента для проверки сведений активиста. Они установили, что экологи наблюдали результаты осенних работ лесничих.

Осенью администрация парка проводила работы по очистке территории леса в 16-м квартале от захламленности. Специалисты спиливали упавшие осины вблизи просеки площадью 0,5 га. По словам директора ГУСО Виктора Буханова, остатки хвороста должны вывезти в течение месяца. Никакой самовольной вырубки деревьев в парке не было, заявил Буханов.

В июле 2021 года сообщалось, что на проспекте Кирова, в центральной части Саратова, погибли почти все деревья. Большинство деревьев либо засохли, либо стояли со скрученными листьями, что было нехарактерно для середины лета.