Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Биробиджане

В Биробиджане (ЕАО) в результате столкновения иномарки с деревом погиб водитель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 апреля недалеко от дома № 6 по улице Индустриальная. По предварительным данным, водитель Toyota Vista потерял управление, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы. Его госпитализировали в областную больницу, где он спустя некоторое время скончался, пишет ИА EAOMedia.

Обстоятельства случившегося выясняются.

26 апреля в Томаринском районе Сахалинской области Toyota Land Cruiser выехала на встречку и врезалась в Nissan Bluebird. Пострадали три человека.