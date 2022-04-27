Первые свидетельства о предоставлении убежищ беженцам вручили в Ленобласти

В Ленинградской области вручили первые свидетельства о предоставлении временного убежища людям, покинувшим Украину, Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил 27 апреля 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления по вопросам миграции ГУ МВД России.

Выдача свидетельств была организована в пункте временного размещения «Царицыно озеро» в Тихвинском районе Ленобласти. В общей сложности документы получили 93 человека.

Всего в ПВР «Царицыно озеро» было получено 220 заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ. На данный момент в пункте временно проживают почти 500 человек. Решается вопрос об обеспечении их документами и месте их дальнейшего проживания.

Ранее в этот день сообщалось, что число беженцев, прибывших на территорию России из Украины и ДНР и ЛНР, превысило 1 млн человек, более 182 тыс. из них — дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.