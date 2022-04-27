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Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Омской области

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В Большереченском районе Омской области при опрокидывании мотоцикла погиб подросток. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 27 апреля, в селе Евгащино. По предварительным данным, 17-летний молодой человек катался без водительских прав на мотоцикле «ИМЗ» по улице Октябрьской. Во время движения он не справился с управлением и опрокинулся, пишет ИА «Город55».

В результате ДТП подросток получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», вечером 26 апреля дорожное происшествие с несовершеннолетним мотоциклистом также произошло в Советском округе Омска. Молодой человек 2004 года рождения получил травмы, его экстренно госпитализировали.

По данным пресс-службы регионального УМВД, за минувшие сутки на дорогах области зафиксировано 39 ДТП, в результате которых два человека были травмированы.

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