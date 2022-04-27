Скончался экс-глава аналитического управления КГБ Николай Леонов

В Москве на 94-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке, ветеран Службы внешней разведки (СВР) и экс-глава аналитического центра КГБ Николай Леонов. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-бюро спецслужбы.

Леонов умер от тяжелой и продолжительной болезни. О дате и месте его похорон пока не сообщается.

Николай Леонов родился 22 августа 1928 года в крестьянской семье. С 1938 года жил в Электростали Московской области. В 1947 году поступил в МГИМО, после окончания которого в 1952 году был направлен на работу в издательство иностранной литературы.

В апреле 1953 года был направлен в Мексику, где поступил на учебу в Мексиканский университет на филологический факультет. В 1958 году был рекомендован на службу во внешнюю разведку. С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике. Привлекался для работы с Фиделем Кастро и другими кубинскими руководителями.

С 1968 года работал в центральном аппарате внешней разведки.

В 1990–1991 годах Леонов — начальник аналитического управления КГБ СССР. За многолетнюю безупречную службу и достигнутые результаты награжден государственными наградами и знаками.