Троих «черных лесорубов» задержали в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали троих черных лесорубов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

По версии следствия, трое мужчин в течение нескольких месяцев вырубали деревья на территории Яганского участкового лесничества. Документы, разрешающие лесозаготовку, у них отсутствовали.

Общий объем вырубленного леса составил 85 кубометров. Ущерб превысил 1,5 млн рублей, пишет ИА «Сусанин». В ходе задержания у подозреваемых изъяли бензопилы и спецтехнику, на которой вывозились спиленные деревья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в апреле дело по аналогичной статье возбудили в Иркутской области. Фигурантами по нему проходят четверо жителей поселка Новодолоново Братского района, их подозревают в вырубке леса на 2 млн рублей.