В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом в среду, 27 апреля, сообщается на сайте учреждения.

По словам специалистов, погода является потенциально опасной.

Предупреждение о ветре, порывы которого будут достигать15 м/с, будет действовать в Москве до 21:00 среды, 27 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Подмосковье аналогичное предупреждение действует с 10:00 до 21:00 среды, пишет REGNUM.

В среду в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве температура воздуха составит +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса.

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 747–753 мм ртутного столба.

Ранее 27 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве и области до +8…+12 градусов. По его словам, с 28 апреля столица окажется в зоне влияния циклона, ожидается повышение давления, переменная облачность и много солнца. Он уточнил, что температура будет ниже нормы на 4 градуса, пишет RT.

Как сообщает «Москва 24», в первые майские выходные жителей Москвы ожидают дожди и ночные заморозки. В ночь на воскресенье, 1 мая, температура воздуха будет колебаться от –1 до +3 градусов. Существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.