Житель Серпухова выставил на продажу пятилистный клевер за 10 млн рублей
Житель Серпухова решил продать через сервис бесплатных объявлений пятилистный клевер за 10 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Продается, дамы и господа, магический символ неистовой удачи — пятилистный клевер. Приобретший человек достигнет успеха везде, пройдет любое испытание и препятствие. Заработает любые деньги и будет неуязвим для невзгод и любого негатива», — говорится в объявлении.
По словам продавца, растение ни разу не бралось в руки, было сорвано пинцетом и засушено в книге.
Биологи считают пятилистный клевер явлением редким и объясняют эту особенность фасциацией — ошибкой в развитии.
«Это курьез природы. Обычно растение встречается с тремя лепестками, реже — с четырьмя. Поэтому найти такую траву с пятью лепестками действительно удача. Думаю, что продажа такой находки вполне нормально явление для коллекционирования. Но цена, конечно, высокая», — прокомментировал объявление биолог Михаил Воробьев.
Он отметил, что в природе это ценная кормовая культура. Поэтому данное растение имеет большое значения в сельском хозяйстве.
Между тем, согласно народной примете, пятилистный клевер приносит удачу, которая будет сопровождать его владельца во всех сферах жизни.