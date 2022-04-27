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Житель Серпухова выставил на продажу пятилистный клевер за 10 млн рублей

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Житель Серпухова решил продать через сервис бесплатных объявлений пятилистный клевер за 10 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Продается, дамы и господа, магический символ неистовой удачи — пятилистный клевер. Приобретший человек достигнет успеха везде, пройдет любое испытание и препятствие. Заработает любые деньги и будет неуязвим для невзгод и любого негатива», — говорится в объявлении.

По словам продавца, растение ни разу не бралось в руки, было сорвано пинцетом и засушено в книге.

Биологи считают пятилистный клевер явлением редким и объясняют эту особенность фасциацией — ошибкой в развитии.

«Это курьез природы. Обычно растение встречается с тремя лепестками, реже — с четырьмя. Поэтому найти такую траву с пятью лепестками действительно удача. Думаю, что продажа такой находки вполне нормально явление для коллекционирования. Но цена, конечно, высокая», — прокомментировал объявление биолог Михаил Воробьев.

Он отметил, что в природе это ценная кормовая культура. Поэтому данное растение имеет большое значения в сельском хозяйстве.

Между тем, согласно народной примете, пятилистный клевер приносит удачу, которая будет сопровождать его владельца во всех сферах жизни.

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