Более 40 тонн гуманитарной помощи доставили из РФ в Херсонскую область

Более 40 тонн гуманитарной помощи доставили из РФ в Херсонскую область

2022-04-27 05:09:37

2022-04-27 05:09:37

2022-04-27 05:09:37

2022-04-27 05:09:37

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