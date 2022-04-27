Эксперт объяснил опасность заявлений минобороны Великобритании

Если раньше британские власти были подстрекателями, то теперь они открыто перешли к конкретным действиям, прокомментировал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«И поставки вооружений, и призывы к нанесению ударов по нашей территории – можно ли себе представить обратное? Чтобы Россия призывала Ирландию или Шотландию нанести удары по территории Англии? Мы же такими вещами никогда не занимались. Как бы ни складывались международные отношения, надо видеть границы дозволенного», — заявил Орджоникидзе.

По его словам, если переступить эти границы, это может привести к эскалации, к мировой войне.

«Если англичане и дальше так будут продолжать себя вести. Пока они направляют добровольцев, а могут перейти к тому, что будут направлять советников в вооруженные силы Украины. Тогда это уже вмешательство в вооруженный конфликт на стороне одной из воюющих сторон. Они явно ведут дело к непредсказуемому обострению международной обстановки», — заключил эксперт.

Во вторник в Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Он сказал, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Лондоном Киеву оружием будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории.

Генерал Конашенков подчеркнул: «прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу».

По его словам, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

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От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании