Российский эксперт констатировал объявленную Западом войну

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист и политолог Леонид Крутаков заявил «Известиям», что провокация в Буче и реакция на нее ООН явно демонстрирует, «что России объявлена война на уничтожение без срока давности». Он сравнил события в Буче с трагедией Сребреницы (город в Республике Сербской, где в 1995 году было совершено массовое убийство мирных жителей на этнической почве).

«Запад открыто объявил войну России (прямые поставки вооружений и публичные заявления о необходимости остановить Россию на территории Украины). Арестованы золотовалютные резервы страны, блокируются счета и экспортная выручка, а Россия продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Западу», — подчеркнул политолог.

Эксперт призвал пересмотреть подход к выполнению Россией своих экономических обязательств и развернуть народное хозяйство в сторону внутреннего рынка.

«Вместо остановки всех выплат по долгам, мы продолжаем гасить свои обязательства. Вместо прекращения экспорта газа, нефти, угля, титана, урана, никеля (перечислять можно до бесконечности) вплоть до выработки новых правил мировой торговли и взаиморасчетов мы продолжаем делать вид, что нас все устраивает. О том, что прежние правила торговли уже не работают, неоднократно и во всеуслышание заявлял президент. Для кого заявлял и как его заявление отзовется, вопрос интересный», — подчеркнул Крутаков.

Кроме этого, политолог отмечает, что любой мирный исход конфликта, кроме победы и политического переформатирования киевского режима, обернется для России аналогом Дейтонских соглашений. «Нам гарантирована дислокация международного контингента на оставшейся территории Украины. На межгосударственном уровне будет зафиксирована историческая претензия Киева на утерянные территории (включая Крым) и факт "русского геноцида". Надеяться на то, что после заключения Россией мира с Украиной, Запад отмотает ситуацию назад, могут только очень наивные люди» — заключил политолог.