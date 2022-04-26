Сакмарскую больницу капитально отремонтируют в Оренбуржье

В Оренбургской области планируют капитально отремонтировать Сакмарскую районную больницу. Об этом сообщает региональная администрация.

Проект включает ремонт входной группы и хирургического блока. Работы пройдут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», в мае пройдут конкурсные процедуры по поиску подрядчика на строительство амбулаторий в поселках Красный Коммунар и Жилгородок. Власти намерены приобрести для учреждений различное оборудование и автомобили.

В этом году в Оренбургской области на программу модернизации первичного звена здравоохранения выделят более 1,6 млрд рублей. Из них большая часть предусмотрена на ремонт медобъектов, в том числе двух больших поликлиник в ГКБ им. Н.И. Пирогова в областном центре.

Всего в 2022 году в регионе намерены капитально отремонтировать 103 медицинских учреждения.