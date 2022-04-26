Строительство торговых объектов разрешили в историческом центре Оренбурга

На территории исторического центра Оренбурга разрешили возведение торговых объектов. Об этом сообщает региональное министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития.

Во вторник, 26 апреля, на заседании областного архитектурно-строительного совета была представлена концепция нового комплекса административно-торговых зданий «Триумф». Его планируют возвести в границах улиц Пролетарская, Комсомольская и Краснознаменная, пишет 56orb.ru.

Предполагается, что на территории появятся несколько зданий высотой 3–4 этажа. При этом верхние этажи будут отступать от фронта застройки, чтобы сохранить визуальные пропорции улицы и концепцию исторического центра.

«Сегодняшний исторический центр Оренбурга — это не только объекты культурного наследия, но и диссонирующая застройка, появившаяся в 1990-2010 годах. <…> Чтобы снизить влияние диссонанса, важно грамотно вписывать в развитие центра современные здания, а также продолжать работу по выявлению объектов культурного наследия», — цитирует министра архитектуры Наталью Ибрагимову ИА «Урал56.Ру».

Эксперты градостроительного совета изучили проект и рекомендовали его к реализации.