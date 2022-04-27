Российская нефть — очень странный предмет. Одни аналитические компании говорят, что она есть, а другие — что ее нет. Оценки экспортных потоков, а с ними и оценки объемов добычи плавают в довольно широком диапазоне. Вполне возможно, что разница в оценках проистекает как из ангажированности отдельно взятых компаний, так и из игнорирования «серой зоны» поставок.

Сейчас наиболее прямолинейно из наших западных партнеров поступили Соединенные Штаты. Они не стали кривляться и множить неопределенность, а просто ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В конце апреля до США доплыли последние танкеры с российским черным золотом и мазутом, которыми запасались американские покупатели.

Кстати, это обстоятельство несколько разбивает пестуемый администрацией президента США Джозефа Байдена миф о «путинском росте цен». Суть его в том, что рост цен на моторное топливо в Штатах вызван противостоянием с Россией. Ведь поставки углеводородного сырья не прекращались до 20-х чисел апреля.

Вместе с Соединенными Штатами официальный запрет на импорт российской нефти внес и их верный Табаки — Великобритания.

Российский импорт составляет 8% от общего спроса на нефть в Великобритании, однако Лондон оказался не готов к немедленному запрету, поэтому эмбарго будет неторопливым и постепенным, с постоянным поиском альтернативных поставщиков. Возможно, отчасти такой подход стимулировала 18-процентная зависимость страны от российского дизельного топлива.

Поведение ЕС в отношении российской нефти выглядит куда более загадочно и противоречиво. Европейские политики старательно намекают на «нефтяную опцию», которая неминуемо появится в шестом пакете санкций. При этом они не поясняют, что она будет собой представлять. Судя по всему, причина кроется в простом факте, который признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: в Евросоюзе нет единства по вопросу введения эмбарго на нефть и газ из России.

Это, правда, не мешает ярко выступать Европарламенту, который в начале апреля принял резолюцию с призывом запретить импорт энергоносителей из нашей страны. Впрочем, с тем же успехом этот лишенный права законодательной инициативы орган мог бы призвать колонизировать Марс к пятнице или телепортировать весь природный газ из российских месторождений в месторождения Северного моря.

На этом фоне Bloomberg написало, что российское черное золото остается невостребованным на рынке и экспорт катастрофически падает. Фактически агентство повторило мысль, которую ранее высказывало руководство Великобритании: «Российская нефть уже подвергается остракизму со стороны рынка, почти 70% российской нефти в настоящее время изо всех сил пытается найти покупателя».

А вот издание The Wall Street Journal оказалось настроено иначе. По его данным, наша страна нарастила экспорт нефти танкерами в Европу с 1,3 млн баррелей в стуки в марте до 1,6 млн баррелей в сутки в апреле. Якобы из морских поставок порядка 40% отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен».

Здесь стоит сделать отступление и еще раз напомнить, что никаких ограничений на поставки российской нефти со стороны ЕС на данный момент введено не было. В целом Европа не отказывается от покупки российского черного золота, дизельного топлива, масел и прочего.

Для понимания масштабов: Россия, по данным BP, занимает около 30% в европейском импорте нефти и до 40% в импорте нефтепродуктов. В таких условиях можно пытаться заклинать окружающую действительность, что «мировой конкурентный рынок» позволит заместить эти объемы. Но, к примеру, представители ОПЕК прямо сказали европейским лидерам, что заместить такие объемы невозможно.

Стоит напомнить, что в рамках соглашения ОПЕК+ с марта 2022 года Россия имеет право добывать 10,3 млн баррелей в сутки, а с апреля — 10,4 млн баррелей в стуки. В мае этот показатель должен составить 10,5 млн баррелей в стуки. Это колоссальный объем. Конечно, в сыром виде и в виде нефтепродуктов наша страна экспортирует только две трети добываемой нефти. Но и это огромная величина. В этом смысле вычеркнуть Россию из мирового рынка на порядок сложнее, чем Иран и Венесуэлу.

Но в период высокой неопределенности, когда покупка российской нефти может нести репутационные риски, а суда иногда могут испытывать трудности со свободой перемещения, игроки начинают использовать наработанные «серые» схемы. К примеру, чисто теоретически грузы черного золота переливаются еще на маршруте, российская нефть смешивается с сортами из других стран. И на выходе вы получаете некий третий сорт, соответствующий по физико-химическим характеристикам запросам тех или иных покупателей.

На данный момент рано делать выводы о том, насколько действенными и распространенными будут подобные схемы и какое количество судов будет иметь пометку «пункт назначения неизвестен». Пока не введены новые ограничения, невозможно в полной мере выстраивать и новые правила игры, а уровень тревожности при этом среди западных покупателей остается довольно высоким.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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