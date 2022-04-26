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Отопительный сезон завершат досрочно в Уфе

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В Уфе (Республика Башкортостан) отопительный сезон завершится уже во вторник, 26 апреля. Об этом начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов рассказал на оперативном совещании в мэрии.

Решение о досрочном отключении теплоснабжения было принято в связи с устоявшимися в городе положительными температурами воздуха.

Как уточняет «МедиаКорСеть», 25 апреля министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев рассказал о другом способе досрочно отключить отопление в доме. Все собственники квартир должны дать на это разрешение, а затем направить соответствующее обращение в управляющую компанию.

На уровне всего населенного пункта решение принимается после того, как температура воздуха держится выше отметки в +8 градусов в течение пяти суток подряд.

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