Пиар-агентство Москвы представило события на майских праздниках в городе

В Театре им. Пушкина пройдет премьерный показ озорной комедии дель арте «Слуга двух господ. Russian edition». Зрителям представят смелый микс итальянского народного театра эпохи Возрождения и русского скоморошничества. Спектакль под девизом знаменитого слуги Труффальдино «Любите жить и жить умейте» наполнен музыкой, танцами и акробатикой. А сюжет пьесы драматурга-реформатора Гольдони увлекает с первых минут действа. В подарок ― отличное настроение и приятное послевкусие азарта и вдохновения.

Когда: 6 мая в 19:00

Где: Тверской бульвар, д. 23

Подробнее: https://teatrpushkin.ru/

По доброй многолетней традиции поклонники танцевального спорта вновь соберутся вместе, чтобы стать частью ежегодного турнира «Кубок ЦСКА «Вальс Победы». Вот уже почти 30 лет этот праздник объединяет как профессионалов, так и любителей и с каждым годом влюбляет в себя все больше и больше спортсменов и зрителей. Количество участников конкурса колоссальное и насчитывает в среднем от 3000 до 4000 танцевальных пар! Неотъемлемой частью турнира вот уже много лет является беспрецедентный конкурс «Дети войны», во время которой на танцполе встречаются потомки участников ВОВ с танцевальными посвящениями нашим предкам-освободителям, подарившим нам мирное небо. Выступления на «Вальсе победы» перед великим праздником Днем Победы — это также дань памяти героям Великой Отечественной войны и благодарность им за жизнь. И даже несмотря на непростое время и события в мире сегодня, турнир непременно состоится и станет для всех еще одним добрым символом объединения, свободы и весны!

Когда: 30 апреля — 2 мая

Где: «Крокус Экспо», г. Красногорск, ул. Международная, д. 20 (65–66-й км МКАД/м. «Мякинино»)

Зал 19

Подробнее: «Кубок ЦСКА — Вальс победы» 2022 (cska-dance.ru)

Также можно отправится в визуально-музыкальное путешествие в Страну чудес в оранжерее на ВДНХ. В первый майский день в пространстве зимнего сада павильона № 14 состоится уникальный праздничный концерт. Гости услышат Людовико Эйнауди, Энигму, Вивальди, Шопена, Баха и не только в виртуозном исполнении классического струнного квартета и экспериментальных инструментов. Дуэт природы и мелодии в музейном антураже роскошного мрамора, парадной лестницы, витражей и интерьеров середины прошлого столетия дадут ощущение музыки на совершенно ином уровне.

Когда: 1 мая в 19:00

Где: проспект Мира, д. 119

Подробнее: https://www.afisha.ru/concert/2112062/

А Ботанический сад МГУ приглашает на XXI Весенний фестиваль цветов — самое фееричное и красочное событие майской Москвы. Более 100 тыс. тюльпанов всех цветов и сортов, бескрайние ковры нежных первоцветов, изысканные нарциссы, три вида настоящей японской сакуры, 50 разновидностей сирени, а также роскошные пионы и магнолии окутают в эти дни все пространство тенистых аллей и уютных лавочек «Аптекарского огорода». В природе столь яркое и богатое собрание весенних растений не встретить, поэтому праздник цветов обязателен к посещению!

Когда: ежедневно с 10:00 до 20:00

Где: проспект Мира, д. 26, стр. 1

Подробнее:https://hortus.ru/news/vesennij-festival-czvetov-v-aptekarskom-ogorode-s-9-aprelya-do-5-iyunya.html