По общему мнению американских экспертов, риск стратегического противостояния одновременно России и Китаю стал бы для администрации Байдена «геополитическим кошмаром». Украинский кризис и нарастающее обострение ситуации вокруг Тайваня вскрыли путь решения Вашингтоном этой проблемы: спровоцировать поочередно два кризиса в зоне жизненно важных интересов России и Китая, не дожидаясь, когда эскалация вокруг Украины и Тайваня застанет США врасплох.

По замыслу Белого дома, Москва и Пекин должны либо смириться с американским геополитическим присутствием на своих границах, либо — в случае силового ответа на угрозы своей безопасности — ослабнуть в изнурительных конфликтах и оказаться изолированными от остального мира. Конечная цель США понятна: устранить Россию и Китай как препятствия для восстановления американской гегемонии в мире.

Превращать «тайваньскую проблему» в «тайваньский кризис» США, очевидно, будут по «украинской схеме» — подталкивая администрацию острова к пересечению «красных линий» в отношениях с материковым Китаем. В частности, для Пекина неприемлемы попытки тайваньских политиков и их американских покровителей закрепить раскол с материком и включить остров в систему американского военного контроля за прилегающими к КНР морями.

В данный момент Вашингтон насыщает Тайвань новейшим американским вооружением и нагнетает информационный психоз вокруг «китайской угрозы», пытаясь настроить соседей против КНР и добиться изоляции страны.

США показательно нарушают принцип «одного Китая», лежащий в основе китайско-американских отношений. На остров часто наведываются разные делегации из конгресса США, министерства обороны и Госдепартамента, фактически поддерживая сепаратистские амбиции островной администрации.

На прошлой неделе Тайвань посетила очередная двухпартийная делегация конгресса США во главе с главой комитета по международным делам Сената Бобом Менендесом. Американские политики активно участвуют в кампании по запугиванию «китайской угрозой» населения Тайваня и стран-соседей КНР.

В последнее время американская активность вокруг Тайваня обрела новые черты. Недавно остров с непонятной целью посетил гендиректор Национального фонда демократии (NED) Дэймон Уилсон. Он встретился с главой администрации острова Цай Инвэнь и рядом других влиятельных политиков. Фонд, как известно, специализируется на информационно-психологических операциях влияния в интересующих США странах.

В апреле администрация Джо Байдена одобрила продажу Тайваню уже третьей партии оружия с момента его вступления в должность — в размере $95 млн и включающую оборудование и услуги по поддержанию системы ПРО. Ранее, в феврале 2022 года, была оформлена еще одна партия стоимостью $100 млн, в которую входили оборудование и услуги для поддержки системы ПВО Patriot. До этого, в августе 2021-го, были поставки самоходных гаубиц и артбоеприпасов на $750 млн.

Китайские эксперты считают, что продажи оружия острову будут сосредотачиваться на развитии асимметричных возможностей Тайваня в бою, а количество сделок с оружием между США и тайваньской администрацией — увеличиваться.

Таким образом, у тайваньской администрации создается иллюзия неуязвимости и укрепляются стимулы к нежеланию поддерживать конструктивный диалог с материковым Китаем. В связи с этим в КНР советуют тайваньским политикам не упустить главное в печальном украинском опыте: то, насколько легко США превращают проблемную территорию в расходный материал для своих интересов.

В контексте «стратегии провоцирования» Штаты усиленно готовят почву для изоляции Китая, пытаясь втянуть в индо-тихоокеанскую игру новые страны. Вряд ли данная политика окажется успешной, учитывая плотную взаимозависимость китайской и мировой экономик. Попытки США изолировать Россию уже показали свою бесперспективность.

Так, в последние месяцы американцы стремятся заманить Непал в корпорацию «Вызовы тысячелетия» — сделку по оказанию инфраструктурной помощи, которая призвана отвлечь Катманду от участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь». Премьер-министр страны Шер Бахадур Деуба на встрече с главой МИД КНР Ван И в конце марта подчеркнул: Непал никогда не позволит каким-либо силам использовать свою территорию для антикитайской деятельности.

Другое направление — активизация военного сотрудничества в рамках QUAD и подталкивание «четверки» (особенно, Индии) к стратегическому согласованию действий с НАТО в рамках антироссийской и антикитайской повестки. Но, как отмечают китайские эксперты, индийские СМИ в последнее время стали более осторожны в освещении китайско-индийских отношений. В украинском кризисе Индия также заняла независимую от США позицию.

Вьетнам также подтвердил свою приверженность добрососедским отношениям с Китаем. Между двумя странами активно развиваются дипломатические и экономические связи.

Отдельный вопрос — откровенно враждебная политика Японии при правительстве Фумио Кисиды. Японский премьер-министр пытается сколотить для США антироссийский и антикитайский фронт в Азии.

Ущербность схемы поочередного провоцирования украинского и тайваньского кризисов в том, что она разрушительна — прежде всего, для США. Ее последствия ослабляют партнеров Вашингтона в Европе и отталкивают от него страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все более явно обозначается несоответствие возможностей Штатов их геополитическим амбициям.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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