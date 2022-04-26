Обозреватель NYT сообщил о готовности США противостоять России

США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией. К такому выводу пришел обозреватель The New York Times Дэвид Сангер в своей статье, опубликованной на сайте издания, отметив, что целью Вашингтона является значительное ослабление Москвы. О намерениях после визита в Киев заявил накануне глава Пентагона Ллойд Остин, передает телеканал «Известия». Кроме того, журналист проанализировал поведение президента США, который в начале спецоперации нашей страны, говорил лишь о помощи Украине. Сейчас риторика Байдена стала более резкой, а поставки вооружений масштабнее.

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