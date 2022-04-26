Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка шахты Абакумова в Донецкой области

Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка шахты Абакумова в Донецкой области

2022-04-26 09:55:08

2022-04-26 09:55:08

2022-04-26 09:55:08

2022-04-26 09:55:08

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