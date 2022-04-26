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В МИЦ «Известия» обсуждают новое патриотическое движение «Внуки». Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция активистов международного общественного движения «Внуки».

О целях движения, предстоящих проектах и уже проделанной работе расскажут:

  • Олег Рой, писатель;
  • Антон Батырев, актер театра и кино;
  • Татьяна Поп, журналист, блогер, общественный деятель;
  • Алена Березовская, журналист;
  • Алана Мамаева, блогер, модель;
  • Андрей Будяк, журналист, детский писатель;
  • Сергей Моисеев, председатель ОО «Русь триединая».
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