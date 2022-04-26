В МИЦ «Известия» обсуждают новое патриотическое движение «Внуки». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция активистов международного общественного движения «Внуки».
О целях движения, предстоящих проектах и уже проделанной работе расскажут:
- Олег Рой, писатель;
- Антон Батырев, актер театра и кино;
- Татьяна Поп, журналист, блогер, общественный деятель;
- Алена Березовская, журналист;
- Алана Мамаева, блогер, модель;
- Андрей Будяк, журналист, детский писатель;
- Сергей Моисеев, председатель ОО «Русь триединая».