Российские эксперты оценили новость о покупке Маском Twitter

Российские эксперты оценили новость о покупке Илоном Маском компании Twitter. Аналитики считают, что ситуация позитивно отразится на свободе слова, передает телеканал «Известия». Первым, кого Маск спасёт от цензуры, может стать Дональд Трамп. Ранее Twitter бессрочно заблокировал аккаунт экс-президента США.

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