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Врач-уролог ожидает суда за мошенничество в Магадане

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В Магадане по обвинению в мошенничестве ожидает суда врач-уролог, работающий в областной больнице. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина вводил в заблуждение пациентов относительно стоимости услуг. Так, в сентябре 2021 года он сообщил матери одной из пациенток о том, что эндоскопическая операция является платной и стоит 25 тыс. рублей. На самом деле операция проводилась по полису обязательного медицинского страхования.

Впоследствии были выявлены дополнительные эпизоды аналогичного преступления и возбуждены еще два уголовных дела. Все дела позже объединили в одно производство.

Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», и двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный материальный вред. Материалы дел переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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