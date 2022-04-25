Из-за отсутствия свободных мест в баре в центре Москвы подрались 15 человек

В ночь на 24 апреля в полицию поступило заявление о массовой драке в центре Москвы. Потасовка произошла в баре между 15 посетителями, которым не хватило места. В результате четверо ибыли доставлены в отделение для выяснения обстоятельств.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что между посетителями бара на улице Фридриха Энгельса произошла потасовка из-за отсутствия свободных столиков в заведении и нежелания одних уступать свои места вновь прибывшим посетителям. В результате инцидента в полицию доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного материала по ст. 20.1 КоАП», — рассказал 25 апреля ТАСС источник в правоохранительных органах.

Теперь участников беспорядка могут оштрафовать или заключить под стражу на срок до 15 суток.

В конце марта «Известия» узнали о массовой драке с последующей поножовщиной на улице Свободы, 71. Из-за конфликта пострадал один человек, получив ножевое ранение. Источник рассказал, что в конфликте участвовало около 30–40 человек.