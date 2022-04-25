Псковская область получит еще 1,2 млрд рублей на дорожные работы

Правительство РФ выделило Псковской области 1,26 млрд рублей на развитие автодорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение о выделении дополнительных средств регионам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Псковская область на эти деньги намерена привести в порядок 63 км дорог.

Всего из резервного фонда регионам направят 120 млрд рублей. Большую часть из них в размере 86 млрд получат 63 субъекта РФ на обновление дорог регионального значения. Еще 34 млрд предусмотрены на строительство, капремонт и реконструкцию крупных трасс.

Ранее в апреле сообщалось, что в Псковской области в 2022 году отремонтируют несколько дорог, ведущих к туристическим объектам. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С начала существования проекта в регионах России привели в порядок свыше 800 объектов дорожной сети, ведущих к достопримечательностям.