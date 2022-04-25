Власти Калужской области утвердили госпрограмму по развитию этнической культуры

Региональное правительство Калужской области в ходе заседания 25 апреля утвердило проект государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области». Программа рассчитана на пять лет — с 2022 по 2027 год, рассказала газета «Весть».

Данная госпрограмма существует с 2014 года и направлена на установление равных межнациональных отношений и обеспечение общественно-политической стабильности. Текущий документ дополнили двумя подпрограммами: «Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия народов, проживающих в Калужской области» и «Профилактика экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве в Калужской области».

«С целью решения поставленных задач в области продолжится проведение ежегодных фестивалей «УграФест», «Мы — россияне» и «Россия — наш единый дом» в честь Дня России, мероприятий устного журнала «Лад», конкурса художественного чтения на языках народов, проживающих на территории области, социологических исследований, просветительских мероприятий для лидеров общественных организаций и движений, национально-культурных объединений», — говорится в публикации.

Денежные средства на реализацию программы в размере 11,8 млн рублей будут выделены из федерального бюджета.