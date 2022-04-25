Якутск получил сотню новых автобусов в честь 100-летия образования ЯАССР

Якутск получил сотню новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, в честь 100-летия со дня образования Якутской АССР. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Из федерального бюджета на производство автобусов было выделено 193 млн рублей субсидий. Еще 120 млн рублей из бюджета республики направили на первый лизинговый платеж.

В город поступило 55 автобусов КАвЗ-4270 LE. 35 из них будут работать на пригородных маршрутах, остальные 20 — на новом внутригородском маршруте № 100. Еще 35 новых автобусов «Вектор Next 8.8» задействуют на других внутригородских маршрутах и 10 автобусов КАвЗ-4238 планируется направить на наиболее востребованные межмуниципальные маршруты, пишет ИА SakhaNews.

Транспорт приобретен в рамках региональной программы «100 автобусов к 100-летию ЯАССР» при поддержке Минпромторга России. Все они работают на газомоторном топливе. Произвели технику в северном исполнении на Курганском и Павловском автобусных заводах.