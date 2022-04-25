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Прием заявок на ArtMasters-2022 откроется 26 апреля

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26 апреля в 10:00 по московскому времени запланирован старт приема заявок на участие в Национальном открытом Чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2022.

Конкурс объединяет лучших представителей творческих профессий. Более 27 тыс. человек из разных субъектов Российской Федерации уже приняли участие в Чемпионате. Средний возраст участников 25,6 лет.

В 2022 году состав экспертного совета дополнили специалисты следующих компетенций: геймдизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссёр записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.

Наибольшее число заявок в 2021 году поступило из регионов Центрального федерального округа: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В этом году география Чемпионата «ArtMasters» расширяется – в конкурсе смогут принять участие граждане других стран, владеющие русским языком.

«Подобные профессиональные соревнования в России являются уникальными
и не имеют аналогов. С каждым годом количество участников значительно увеличивается, поступают заявки из разных федеральных округов и стран, заинтересованность проектом растет. Я считаю, что развитие backstage профессионалов необходимо для процветания креативных индустрий», – Борислав Володин, руководитель Чемпионата.

Призовой фонд конкурса составляет 23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 г. в Большом театре.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет).

Подать заявку можно на сайте чемпионата.

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