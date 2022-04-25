В Челябинской области загорелся национальный парк

Возле реки Юрюзань в национальном парке «Зигальга» Челябинской области 24 апреля произошло возгорание. Об этом 25-го числа сообщили в URA.RU со ссылкой на представителей природной территории.

«Возгорание обнаружили с помощью системы космического мониторинга рано утром 24 апреля. В борьбе с огнем участвовали семь человек. Ситуация осложнялась тем, что добраться к месту ЧП можно было только на лодке», — написали сотрудники парка в группе «ВКонтакте».

По их словам, достоверно причина возгорания не установлена, однако это могло произойти из-за оставленного участниками одного из сплавов непотушенного костра. Возгорание удалось ликвидировать спустя 12 часов.