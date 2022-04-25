«Аэрокосмическую инновационную долину» создадут в Рязанской области

В Рязанской области появится «Аэрокосмическая инновационная долина». Постановление о создании такого центра подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

«Аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника станут основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ)», — говорится в сообщении.

Резиденты займутся разработкой передовых технологий, новых видов продукции. С появлением долины будет создано 2,8 тыс. новых рабочих мест. К 2031 году центр увеличит налоговые поступления в бюджет региона на 5,6 млрд рублей.

Уточняется, что работать в ИНТЦ уже планируют более 30 компаний, в том числе заинтересованы в сотрудничестве Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз – Антей», «Роскосмос», АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».

Инициаторами возведения центра стали Московский авиационный институт и правительство области.

Вопрос создания «Аэрокосмической инновационной долины» обсуждался в октябре 2020 года. По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, центр станет еще одним кластером для местных инвесторов. Он уточнил, что в регионе созданы все условия для реализации подобных проектов.