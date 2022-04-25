В Польше собака вырыла крупнейший за последние 100 лет клад

Собака по кличке Кайтус в Польше откопала крупнейший за последние 100 лет клад. Об этом сообщило польское издание Arkeonews.

Необычную находку питомец сделал во время прогулки. Кайтус откопала несколько черепков и глиняный горшочек со старинными монетами. Хозяин собаки сообщил о кладе в полицию города Валбжиха. На место направили группу специалистов из Вроцлавского университета, пишет «Федеральное агентство новостей».

После обследования монет было принято решение продолжить раскопки. По словам экспертов, монеты относятся к редкому и ценному виду. Это средневековые брактеаты, выпущенные в первой половине XIII века. Их почти не осталось, потому что во время использования их меняли два-три раза в год: старые монеты изымали и отправляли на переплавку по новому образцу.

Отмечается, что найденные монеты хорошо сохранились. На них видны четкие изображения грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурных элементов. Предположительно, эти монеты отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, это крупнейший клад, найденный в этой стране за последние 100 лет. Между тем, оценочную стоимость клада не назвали.

В 2020 году охотнику за сокровищами Мариушу Степьену удалось с помощью металлоискателя найти в Шотландии древние артефакты времен бронзового века, которым около 3 тыс. лет.